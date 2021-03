Stop del 35% ai voli su Ciampino: perchè i cittadini esultano

I cittadini di Ciampino esultano. Il viavai degli aerei sopra le loro teste sarà a breve meno intenso. E’ stato infatti respinto dal Tar il ricorso di Ryaniar e la decisione prevede una riduzione pari al 35% dei voli da e per Ciampino. Dopo anni di proteste, denunce, manifestazioni e esposti sanitari e rilievi scientifici, i giudici amministrativi hanno deciso, in risposta proprio alle istanze di alcuni colossi dei cieli, che hanno un grosso crocevia all’aeroporto di Ciampino, il secondo scalo aeroportuale di Roma.

Sulla riduzione dei voli le compagnie Ryanair e Wizz Air avevano fatto ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, insistendo per non abbassare il numero dei voli nello scalo a sud di Roma. E invece adesso non si potranno superare i 65 voli al giorno, tra atterraggi e decolli. Scende così del 35% il traffico di aerei a Ciampino, poichè attualmente sono 100 i voli quotidiani. Accolte dunque le richieste dei cittadini. Le Autorità Aeronautiche dovranno comunicare la novità alla conferenza mondiale della IATA, l’associazione internazionale che raggruppa le compagnie aeree, che si terrà a giugno prossimo affinché la riduzione dei voli entri in vigore già dal 31 ottobre 2021.