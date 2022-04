Stop mascherine al chiuso, Sileri: “Indicazioni in settimana”

(Adnkronos) – “Sicuramente elimineremo le mascherine in molte circostanze, questa settimana daremo indicazioni su dove dovremo utilizzarle. Il mio consiglio è ‘abituiamoci a tenerle in tasca'”. Lo sottolinea il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervenuto questa mattina a Radio Inblu 2000. “Serve ancora la massima prudenza, ma – aggiunge – dobbiamo abbandonare le mascherine, che continueremo a tenere sui mezzi di trasporto pubblico, in determinate situazioni, in determinati uffici. Poi le toglieremo anche lì, ma – rimarca – abituiamoci a tenerle in tasca”.