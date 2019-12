Storie Italiane: gli ultimi aggiornamenti sul caso di Samira El Attar

Durante la trasmissione odierna su Rai 1 di Storie Italiane, la conduttrice Eleonora Daniele si è occupata ancora della storia di Samira, scomparsa ormai da due mesi.

Dopo vari ritrovamenti effettuati dal marito Mohamed e il suo legale, resta delicata la sua posizione in quanto attualmente risulta indagato per omicidio e occultamento di cadavere.

Storie Italiane: la storia di Samira scomparsa nella neve. Le scarpe ritrovate, il portachiavi in legno. Le ricerche continuano

In particolare varie testimonianze riportano come questioni legate alla gelosia di Mohamed per Samira, oltre a situazioni legate al denaro, potrebbero essere molto importanti per far luce sulla vicenda.

Mohamed era solito giocare d’azzardo alle slot, e in tanti hanno raccontato che la coppia soleva litigare spesso. Una nuova settimana inizia e il programma di Storie Italiane cerca di ricostruire un puzzle sempre più complicato.