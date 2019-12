Storie Italiane, in studio la bella storia di Emanuele, salvato grazie a Telethon

Durante la trasmissione odierna su Rai 1 di Storie Italiane, la conduttrice Eleonora Daniele ha raccontato la storia del piccolo Emanuele, nato con preoccupanti complicazioni ma fortunatamente salvato dai medici e dall’aiuto di Telethon.

Storie Italiane: chi è Emanuele, il bimbo salvato grazie alla raccolta fondi di Telethon

La storia del piccolo Emanuele è stata raccontata dalla mamma Cristina in studio con Eleonora Daniele. Il bambino aveva sviluppato una patologia che aveva fatto cadere nella disperazione i suoi genitori.

Il piccolo alla nascita non sentiva, non poteva camminare né mangiare da solo, oltre a non poter respirare autonomamente. Grazie al gruppo Bnl, all’aiuto di Telethon e l’intervento dei medici il piccolo Emanuele è riuscito ad avere una cura e una prospettiva di vita migliore, per riuscire ad avere il massimo di ciò che il mondo gli possa offrire.