Storie Italiane, in studio Valerio Scanu. L’intervista di Eleonora Daniele al cantante

Durante la puntata odierna di Storie Italiane, uno degli ospiti della seconda parte del programma condotto da Eleonora Daniele è il cantante Valerio Scanu, uno degli artisti italiani più amati degli ultimi anni dopo le tante apparizioni in programmi televisivi.

Dopo aver partecipato da bambino al programma Bravo Bravissimo, condotto da Mike Bongiorno, la notorietà in età adulta la ottiene con il talent Amici. Sempre dal programma di Maria de Filippi provene l’altro ospite della puntata di oggi di Storie Italiane, Garrison Rochelle.

Valerio Scanu: chi è, età, anni, Instagram, fidanzato del cantante di Amici. Da Sanremo all’ Isola dei famosi, fino a Tale e Quale Show: oggi ospite a Storie italiane

Valerio Scanu è nato nel 1990 a La Maddalena, in provincia di Sassari. Dopo tanti tentativi per sfondare, ottiene il secondo posto ad Amici e inizia una brillante carriera come cantante.

Già idolo delle teenager, ha la sua consacrazione con la vittoria del Festival di Sanremo 2010 con Per tutte le volte che… .

Dopo un periodo di stanca, è nel cast di Tale e quale show nel 2014, arrivando ancora secondo dietro Serena Rossi. Partecipa poi a L’isola dei famosi, arrivando quarto, e a fine anno vince l’edizione speciale di Tale e quale show chiamata Il torneo.

Nel 2016 torna a Sanremo con il brano Finalmente piove, scritto da Fabrizio Moro.

Valerio Scanu è molto geloso della sua vita privata: in particolare, la curiosità è sulla sua preferenza sessuale, in quanto in passato ha detto di esser stato fidanzato ma ha circolato con insistenza la voce che fosse gay.