Strade Roma – La Segnalini: “A Portonaccio lavoro in sinergia per la sicurezza stradale”

Strade Roma – La Segnalini: “A Portonaccio lavoro in sinergia per la...

“A via di Portonaccio stiamo portando avanti un lavoro in sinergia. Voglio ringraziare il dipartimento Csimu che, oltre all’allargamento dei marciapiedi e della messa in sicurezza, svolge un lavoro di coordinamento che permette ad Anas ed Rfi di procedere con le loro lavorazioni in modo organizzato.

Una parte dei fondi utilizzati per l’intervento proviene dal Giubileo, in particolare per la riqualificazione della strada e sottolineo questo aspetto perché con i fondi giubilari stiamo eseguendo lavori importanti per la città, in tutta la città. È un lavoro, soprattutto, all’insegna della sicurezza stradale, per pedoni, per disabili, genitori con i passeggini, ma anche per i veicoli che potranno transitare in sicurezza sotto al tunnel completamente risanato”.

Così l’assessore ai Lavori Pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini a margine del sopralluogo di oggi con il Sindaco Gualtieri sul cantiere di via di Portonaccio.

