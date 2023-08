Strade Roma – La Segnalini: “In corso i lavori notturni in via Newton, prosegue il piano strade di Gualtieri” 

Strade Roma – La Segnalini: “In corso i lavori notturni in via...

Sono in corso i lavori notturni di riqualificazione di via Isacco Newton nel Municipio XII. Le lavorazioni eseguite dal Dipartimento Csimu dell’assessorato ai Lavori pubblici di Roma Capitale, riguardano il rifacimento del pacchetto asfalto fino a 24 cm, in alcuni punti sarà effettuato anche rifacimento del sottofondo tra 40 e 70 cm. Inoltre, saranno ripristinati marciapiedi, cigli rotti, eliminate le barriere architettoniche (scivoli disabili), sistemato il contorno delle alberature, sarò adeguato lo spartitraffico a verde centrale, ripristinata la segnaletica. Il cantiere si svolge in orario notturno, con restringimento di carreggiata, dalle 22 alle 6 del mattino. Le operazioni intorno ai cigli stradali vengono realizzate di giorno e non creano intralcio alla circolazione. I costi dell’intervento, otre 3 milioni di euro, sono a carico del bilancio capitolino.

“Prosegue il Piano strade annunciato dal Sindaco Gualtieri. Via Newton, infatti, fa parte del pacchetto delle 700 strade che saranno riqualificate entro il 2026. In particolare, questa grande arteria è un fondamentale snodo di collegamento cittadino e insieme alle altre strade della viabilità principale, verrà consegnata ai romani in ottime condizioni. I lavori vengono eseguiti soprattutto di notte, per evitare possibili disagi”, dichiara l’assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini.

Sui lavori interviene anche il Presidente del XII Municipio Elio Tomassetti: “Il rifacimento di Via Newton è un’opera che abbiamo voluto fortemente e per la quale ringraziamo il grande lavoro dell’assessora Segnalini. Un lavoro che non solo migliorerà la viabilità, ma che garantirà anche decoro con il rinnovamento degli square al centro della carreggiata. Abbiamo posto dal Campidoglio e dal Municipio un’attenzione particolare per questo quadrante, a riprova di questo nei prossimi mesi seguiranno interventi su via Virginia Agnelli per cui abbiamo già stanziato i fondi a bilancio. Grazie ad un grande piano in vista del Giubileo saranno riqualificate tutte le strade ad alta viabilità del municipio”.

