Strade Roma, la Segnalini: “Riqualificazione del sottopasso di Castel Sant’Angelo, lavoro atteso da 10 anni”

Un restyling completo incentrato sull’incremento di sicurezza e decoro, a sostegno della viabilità, e con l’utilizzo di materiali innovativi interesserà il sottopasso di Lungotevere in Sassia, nei pressi di Castel Sant’Angelo, dal 20 al 29 marzo.

Il Dipartimento Csimu condurrà, infatti, un intervento di manutenzione ordinaria che impegnerà le squadre di notte, per ridurre al minimo i disagi alla circolazione, con l’obiettivo di restituire alla città la galleria completamente riqualificata in vista della Pasqua e del prossimo Giubileo. Sarà invece Ama a occuparsi della pulizia profonda della tratta che sarà eseguita a inizio lavori.

“Il cantiere che inizierà questa sera fa da apripista ai prossimi lavori che interesseranno Piazza Pia. La galleria è coperta da due centimetri di smog e necessita di un intervento di pulizia che si traduce in una vera e propria messa in sicurezza a cui si associa la segnaletica a led e l’installazione di dispositivi di protezione in caso di incidente. È un restyling che i romani stavano aspettando da 10 anni e che nel giro di dieci giorni sarà concluso. In vista del Giubileo, con il Sindaco Gualtieri, stiamo accelerando su tutti i progetti per rendere le nostre strade soprattutto più sicure”, commenta l’assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini.

I lavori dureranno in tutto 10 giorni dal 20 al 29 marzo e saranno svolti prevalentemente in orario notturno, ossia dalle 21 con riapertura al traffico alle 6 del giorno successivo.

In particolare :

– dalle 21 alle 6 nei giorni 20, 21, 22, 23 e 24, per dare il minoro impatto possibile al traffico cittadino;

– chiusura totale per 48 ore nel fine settimana del 25 e 26. La chiusura totale è dettata dalla tipologia di lavori da effettuare (opere in cemento che richiedono dei tempi imprescindibili di asciugatura e non calpestabilità dei materiali). Inoltre, la scelta è caduta sul week end con domenica ecologica;

– È possibile un’ulteriore chiusura notturna, dalle 21 alle 6, per definire le ultime lavorazioni nei giorni 27 e 28;

– La galleria riaprirà definitivamente alle 6 di lunedì 29 marzo completamente riqualifica, sicura e pulita.

L’intervento nel suo complesso prevede: il rifacimento dell’asfalto ammalorato e delle griglie di scolo delle acque attualmente più basse del livello stradale; la segnaletica illuminata a led; l’installazione di un attenuatore d’urto, cioè di un particolare dispositivo di sicurezza in corrispondenza della cuspide nel bivio tra le due gallerie; la pulizia con idrolavaggio di tutte le pareti, sia quelle in travertino, sia quelle in cemento armato; lungo i marciapiedi saranno posizionati degli speciali delineatori luminosi che consentiranno a chi percorre la galleria di avere una visibilità migliore. Per tutte le lavorazioni saranno utilizzati materiali innovativi in grado di ottimizzare l’aderenza delle auto alla pavimentazione, e per le verniciature sarà impiegata una speciale pittura ‘perlinata’, capace di aumentare notevolmente la rifrazione della luce e segnalare in modo più visibile le corsie.

