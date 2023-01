Strade Roma – Segnalini: “Più sicurezza e decoro, adeguiamo Roma alle esigenze di tutti, soprattutto dei fragili”

Strada, marciapiedi e caditoie sono questi i principali interventi di manutenzione straordinaria che la scorsa notte sono iniziati su un tratto di via Tiburtina nel Municipio IV, da via di Grotta Gregna a via dei Monti Tiburtini.

“Stiamo andando avanti con i lavori di riqualificazione delle strade della Capitale – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini – Il Dipartimento Csimu ha iniziato nuove lavorazioni notturne per evitare il più possibile complicazioni alla circolazione di auto e pedoni.

Una messa in sicurezza profonda che interessa anche la sistemazione dei marciapiedi deteriorati.

Sono lavori importanti – conclude Segnalini – che riguardano la sicurezza e il decoro per rendere Roma sempre più vivibile e adeguata alle esigenze di tutti, soprattutto delle utenze fragili”.

Il rifacimento interessa complessivamente circa 900 metri di asfalto e comprende anche il risistemazione dei marciapiedi dove necessario, la pulizia delle caditoie e infine, al termine delle lavorazioni, la segnaletica stradale. I lavori eseguiti dal Dipartimento Csimu del Campidoglio termineranno, salvo piogge, all’inizio di marzo.

“Con questi lavori interveniamo su un tratto di strada molto trafficato che necessitava di una riqualificazione. E non ci fermiamo qui, perché concluso questo cantiere si proseguirà ulteriormente.

Era una promessa fatta ai cittadini che, con il supporto dell’assessore Segnalini e al Csimu, abbiamo mantenuto”, commenta il presidente del Municipio IV Massimiliano Umberti.

Il costo dei lavori è di 2,5 milioni di euro e include anche il tratto di via Tiburtina che va da via dei Monti Tiburtini al semaforo di via di Casal Bruciato (circa 700 metri) e un tratto di via Ugo Ojetti da via Adriano Tilgher a via Arturo Graf (circa 600 metri) che saranno realizzati al termine del tratto della Tiburtina.

Max