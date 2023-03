Strade Roma, Segnalini: “Riaperta via della Magliana, voragine chiusa, strada ora agibile”

Riaperta oggi via della Magliana, nel Municipio XI. La strada era stata chiusa, tra via delle Vigne e via del Fosso della Magliana, a causa di una voragine circa tre mesi fa e ha richiesto una tipologia di intervento molto complessa. Infatti, nella voragine affioravano cavi di diversi sottoservizi tra cui alcuni di Telecom e tubazioni di gas e idriche. Per poter intervenire le squadre del Dipartimento dell’Assessorato ai Lavori Pubblici hanno dovuto allargare lo scavo e mettere in sicurezza tutte le linee dei sottoservizi per non arrecare interruzioni di servizi agli abitanti. In seguito, sono state effettuate le indagini che hanno mostrato la rottura di una tubazione Acea che aveva provocato la fuoriuscita di acqua da una fognatura mista.

Quindi Acea ha immediatamente provveduto a ripristinare il manufatto lesionato. Alla fine di questo lavoro molto impegnativo, il Csimu ha potuto ripristinare il manto stradale.

“Oggi riapriamo via della Magliana” commenta l’assessore ai Lavori Pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini. “E’ stato necessario un intervento che ha richiesto un attento coordinamento tra Csimu, Acea e Telecom, e adesso la voragine è chiusa e la strada è di nuovo agibile. Ringrazio quanti hanno svolto questo lavoro così impegnativo e anche gli abitanti della zona, che hanno avuto dei disagi. Abbiamo chiuso un cantiere in totale emergenza – conclude Segnalini – mantenendo la promessa fatta”.

“Oggi finalmente riapriamo via della Magliana, dopo gli interventi delle società di pubblici servizi coinvolte nel crollo del manto stradale e il riempimento della voragine da parte del Dipartimento capitolino, tutte fasi di un lavoro delicato che è stato seguito dall’assessora Segnalini in prima persona e dagli uffici di Roma Capitale e municipali, che ringrazio. La voragine che ha interessato un tratto importante di via della Magliana, interrompendo la circolazione per settimane, ha messo a dura prova residenti e uffici. Abbiamo seguito con apprensione le diverse fasi dei lavori, che hanno comportato interventi lunghi e complessi, consapevoli dei disagi subiti dai cittadini. Oggi finalmente è stato raggiunto il risultato che aspettavamo“.

