Strade sicure Roma, concluso restyling viale Angelico e via Barletta, oltre 1,6 km riqualificati

Chiusi i lavori stradali sulle corsie centrali di viale Angelico e su via Barletta nel Municipio I. Oltre 1,6 chilometri di viabilità principale sono stati completamente ripavimentati.

L’intervento ha previsto anche la riqualificazione dei marciapiedi deteriorati, la pulizia delle caditoie e infine il rifacimento della segnaletica orizzontale.

I lavori, eseguiti dal Csimu, fanno parte della manutenzione straordinaria che a partire dal 14 novembre ha interessato anche le aree di piazza di Porta Capena e viale Guido Baccelli che saranno terminate nei prossimi giorni.

“Con la conclusione di questi lavori aumentiamo gli standard di sicurezza di due strade cittadine di intenso traffico, portando a termine un intervento cruciale nel Municipio I.

Siamo intervenuti anche sui cigli stradali e lungo i marciapiedi per assicurare a tutti, anche alle utenze fragili, un transito protetto. Come di consueto abbiamo svolto le lavorazioni di notte per evitare ogni interferenza con la vita quotidiana. Procediamo senza sosta per dare ai romani strade sicure e durature”, commenta l’assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini.

“I lavori appena conclusi – aggiunge la Presidente del Municipio I, Lorenza Bonaccorsi – evidenziano l’attenzione del Municipio su due specifici ambiti, che fin dall’inizio del mandato sono obiettivi primari sulla nostra agenda.

In primo luogo, la sicurezza stradale per chi si sposta su auto o sulle due ruote. E poi il diritto delle persone di passeggiare su marciapiedi più decorosi. Un aspetto, quest’ultimo, che riteniamo molto importante per costruire una città a misura di pedone e di bambino.

È con questo spirito che siamo intervenuti anche sul manto di via Tommaso Campanella e su quello di viale Giulio Cesare e faremo lo stesso sui marciapiedi di viale Manzoni”.

