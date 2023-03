(Adnkronos) – Il principale sospettato per la strage di Amburgo, nella quale hanno perso la vita almeno otto persone, sarebbe un ex testimone di Geova di età compresa tra i 30 ed i 40 anni. Lo riporta il sito del quotidiano tedesco ‘Spiegel’, precisando che l’uomo – che non era noto alle autorità – avrebbe sparato con una pistola. Non è chiaro se l’arma fosse legalmente in suo possesso.