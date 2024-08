Strage Bologna, le parole della Schlein

“Siamo sempre accanto ai familiari delle vittime perché arrivino i fatti. È assurdo che 44 anni stiamo ancora aspettando piena verità, piena giustizia e piene risposte su quanto è accaduto.

È solo grazie all’impegno dei familiari e di chi ha condotto le indagini e portato avanti i processi che abbiamo avuto questi risultati importanti nel corso di quest’anno”. Sono le parole della segretaria del Pd Elly Schlein, in piazza Medaglie d’oro a Bologna per il corteo del 2 agosto.

Aggiornamento ore 10.03

La leader Dem si è aggiunta alla manifestazione poco dopo la partenza. Numerosi gli applausi, gli incitamenti e i selfie con i partecipanti.

“Bologna non dimentica. È un corteo molto partecipato, sempre molto emozionante perché è una città che si rimette in cammino, un’intera comunità al fianco dei familiari il cui impegno sta portando a risultati concreti, insieme a quello di chi ha portato avanti indagini e processi qui a Bologna – ha detto Schlein – Ci sono novità importanti: c’è stata la conferma dell’ergastolo per Cavallini e Bellini e la conferma dei depistaggi. È una risposta ancora più forte a chi ha provato a riscrivere la verità dei fatti: una strage vile, di matrice neofascista, con intenti eversivi”.

Schlein ammonisce: “La memoria non è una cosa da mettere in una teca e lasciare lì e poi magari riscoprire soltanto nel giorno degli anniversari. Tutti i giorni dell’anno bisogna coltivare la memoria di quello che è accaduto, anche per trarne delle lezioni e capire come la storia non si deve mai ripetere nelle sue pagine più buie come quelle che questo Paese purtroppo ha conosciuto e su cui dobbiamo continuare a piena luce”.

Aggiornamento ore 13.07

“Tramandare i valori di libertà e democrazia è un impegno imprescindibile e allo stesso tempo è di fondamentale importanza – come già più volte ho avuto modo di ribadire – proseguire l’opera di desecretazione degli atti delle commissioni parlamentari d’inchiesta, per fare luce su ogni ombra del nostro passato e rendere giustizia a tutte le vittime del terrorismo”.

Così il presidente del Senato Ignazio La Russa in un post su Fb ricordando la strage di Bologna.

“La strage di Bologna del 2 agosto 1980 – con le sue immagini drammatiche di devastazione e disperazione – è e rimarrà per sempre una data impressa nella nostra mente.

Aggiornamento 16.32