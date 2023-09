Strage di Bologna, ergastolo confermato per ex Nar Cavallini

(Adnkronos) – Strage di Bologna, ergastolo confermato oggi per l’ex Nar Gilberto Cavallini. E’ la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Bologna, arrivata dopo sette ore di camera di Consiglio in merito all’eccidio del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna. ”Considero Cavallini il colpevole scontato di un processo politico a senso unico e quella di oggi è stata una sentenza scontata” dice all’Adnkronos Alessandro Pellegrini, già difensore insieme all’avvocato Gabriele Bordoni dell’ex Nar, condannato all’ergastolo anche in appello per la strage di Bologna.