Strappare Lungo i Bordi, ufficiale la data di uscita della serie Netflix di Zerocalcare

Ora c’è anche la data d’uscita ufficiale: Strappare lungo i bordi, la serie creata da Zerocalcare, uscirà su Netflix il prossimo 17 novembre. Annunciata ormai da tempo, la serie animata dell’autore di La profezia dell’armadillo, Kobane Calling e Scheletri, sbarcherà sul servizio streaming tra poco più di un mese.

L’annuncio è stato dato da Netflix attraverso un tease trailer della serie. A presentarlo lo stesso Zerocalcare che nel corso 6 episodi di circa 15 minuti ciascuno, racconterà un viaggio con Sarah, protagonista dei precedenti lavori dell’autore. A completare il cast altri personaggi storici come Secco, l’Amico Cinghiale e l’Armadillo.

“In un racconto costellato di flashback e aneddoti che spaziano dalla sua infanzia ai giorni nostri, Zerocalcare percorre un viaggio in treno con Sarah e Secco, verso qualcosa di molto difficile da fare. È con questo stratagemma che ogni capitolo della storia sembra costruire un tassello di un mondo fatto di pochissime certezze e di amicizie incrollabili. E quando nel finale tutti i pezzi saranno al loro posto, il mosaico che avranno costruito sarà una sorpresa per lo spettatore, ma anche per il protagonista”, è la descrizione della serie in arrivo.

Il prossimo 18 ottobre alla Festa del Cinema di Roma verranno proiettati in anteprima mondiale i primi due episodi della serie prodotta da Movimenti Production in collaborazione con Bao Publishing. Di seguito il teaser trailer: