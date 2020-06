Striminzitic Show, oggi 8 Giugno 2020 su Rai2 torna Renzo Arbore: cast, ospiti, novità, cosa significa il titolo

Come preannunciato da giorni, oggi 8 Giugno 2020 arriva su Rai2, alle ore 21.20 Striminzitic Show la novità di questi giorno con a capo del programma Renzo Arbore, a cui è dedicato e da cui muove i passi l’intero format.

Ma che cosa significa questo nome? E di cosa parla? Cosa vedremo? Ecco tutte le anticipazioni e i chiarimenti.

Striminzitic Show, Renzo Arbore torna su Rai2

Striminzitic Show è il nome del programma con cui Renzo Arbore torna su Rai2. Dopo l’appuntamento speciale di questa sera, in onda alle 21.20, le successive 20 puntate verranno proposte in seconda serata a partire dal 9 giugno.

Ugo Porcelli, storico autore di Renzo, e il suo amico musicista Gegè Telesforo, hanno convinto Arbore ad aprire il suo archivio personale.

Da qui si sviluppano le 20 puntate: un vero e proprio il racconto in tema ironica e aneddotica dei filmati e dei momenti più belli della carriera dello showman. Ma Arbore si aggiorna: e da frequentatore della rete da cui recupererà, di puntata in puntata, pezzi di tv dimenticata ma anche nuovi talenti di oggi.

“Striminzitic” è un neologismo italo-inglese maccheronico per avvertire gli spettatori di non attendersi l’evento televisivo del sabato sera con luci, lustrini e orchestra. “Home made” o, per dirla alla napoletana, “casa e puteca”: lo show, infatti, è stato realizzato nel salotto di casa Arbore, dove non ci sono assembramenti di amici, nel pieno rispetto delle necessarie misure restrittive in atto al momento della registrazione.