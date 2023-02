(Adnkronos) – Blitz degli attivisti in sostegno di Alfredo Cospito all’Altare della patria. In cima è stato srotolato e appeso uno striscione con la scritta ‘L’Italia tortura, con Alfredo no al 41bis’. Proprio domani è prevista la camera di consiglio in Cassazione chiamata ad esprimersi sul ricorso presentato dalla difesa dell’anarchico, in sciopero della fame, contro il rigetto del reclamo del Tribunale di Sorveglianza sul 41 bis.