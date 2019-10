Studentessa 12enne si accascia sul bus, choc a Milano

Che sia per un malore, disgrazia od incidente, quando per una malattia congenita sconosciuta, fatto è che in queste ultime settimane la cronaca italiana continua a raccontarci di un numero impressionante di adolescenti improvvisamente morti.

L’ultima in ordine di tempo – e ci auguriamo davvero che sia l’ultima – è una studentessa 12enne di Milano, colpita addirittura da un’emorragia celebrale mentre era sull’autobus che la conduceva a scuola. L’autista del mezzo pubblico ha attivato immediatamente i soccorsi e, poco dopo i soccorritori del 118 l’hanno trasportata al San Carlo di Milano, dove purtroppo è giunta in già arresto cardiaco.

E’ stata la direzione sanitaria a dare l’annuncio della terribile scomparsa della ragazzina, attraverso un comunicato: “Questa mattina alle 8.32 è giunta al Pronto soccorso dell’ospedale San Carlo V.A, 12 anni. La paziente, condotta dall’ambulanza in codice rosso, è arrivata già intubata e con manovre di rianimazione in corso che sono proseguite in Pronto soccorso. L’esecuzione della Tac, eseguita durante una fugace ripresa del ritmo cardiaco, ha evidenziato emorragia cerebrale. Al rientro in sala codici rossi la paziente ha avuto un successivo arresto e alle 9.34 il medico ha constatato il decesso”.

Il Dir Gen dell’Azienda sanitaria, Matteo Stocco, molto provato dall’accaduto, ha affermato: “Siamo vicini al dolore dei genitori per la grave perdita che ha commosso tutti gli operatori del Pronto soccorso“.

La sfortunata studentessa era di origini egiziane e, la direzione aziendale oltre che ad attivare l’ausilio di uno psicologo, per gli sfortunati genitori ha anche disposto la presenza un mediatore linguistico culturale.

