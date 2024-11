Studenti della Flavioni a scuola di legalità in Tribunale

CIVITAVECCHIA – “La legalità è nel vivere il quotidiano. Da quando siete a scuola a quando siete con gli amici, nello sport e nel rispetto degli altri e di voi stessi”. È il messaggio che è stato veicolato ieri mattina in Tribunale da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Civitavecchia che, attraverso il Comitato pari opportunità presieduto dall’avvocato Michela Colucci, ha accolto alcune le classi 3A e 3B dell’IC Civitavecchia 2 – plesso Flavioni – per una mattinata all’insegna della legalità. Un concetto snocciolato in ogni sua forma ed espressioni, a partire dalla panchina rossa posizionata nell’atrio del Palazzo di Giustizia. «È il primo progetto che realizziamo con i giovanissimi – ha spiegato l’avvocato Colucci – insieme ai colleghi, visto che il 25 novembre ricorre la giornata internazionale della violenza contro le donne, abbiamo deciso di organizzare queste due giornate, oggi e venerdì prossimo (per 3C e 3D ndr), per spiegare ai ragazzi il significato della panchina rossa già installata all’interno del tribunale, dando loro delle nozioni precise». Ma non solo. Gli studenti, accompagnati dai loro docenti, mostrandosi interessati, curiosi e partecipi dell’iniziativa, si sono fermati davanti al murales che ritrae i giudici Falcone e Borsellino, vittime della mafia, e poi si sono portati all’interno di un’aula del Tribunale per simulare un’udienza penale. Una giornata ricca di spunti di riflessione, con diversi avvocati che hanno incontrato gli alunni, condividendo con loro l’importanza della legalità. ©RIPRODUZIONE RISERVATA