Studio Ghibli su Netflix, ecco da quando: i film più belli

Gli appassionati di animazione giapponese non potevano ricevere buongiorno migliore. Merito di Netflix, che ha annunciato l’ingresso nel catalogo dei film dello Studio Ghibli, celeberrima casa di produzione nipponica che da decenni sforna veri e propri capolavori d’animazione, capaci addirittura di aggiudicarsi riconoscimenti importanti come il premio Oscar.

Per chi fosse a digiuno di informazioni sull’animazione giapponese lo Studio Ghibli è probabilmente il punto più alto toccato in quanto a qualità dei disegni e genialità nella trama. Sono tanti, infatti, gli esempi di film diventato veri e propri cult, come ad esempio la Città Incantata e il mio vicino Totoro, sono per citarne alcuni.

Studio Ghibli su Netflix dal primo febbraio

I film dello Studio Ghibli – Dal 1° febbraio 📣 GIUBILO IN TUTTO IL REGNO 📣Presto saranno disponibili i film dello Studio Ghibli.Arriveranno in momenti diversi, si comincia dal 1° febbraio e ad aprile saranno 21 titoli. Posted by Netflix on Sunday, January 19, 2020

Ad annunciare la collaborazione tra Netflix e lo Studio Ghibli è stata la stessa piattaforma di streaming, che tramite la sua pagina Facebook ha annunciato il sodalizio: “Giubilo in tutto il regno. Presto saranno disponibili i film dello Studio Ghibli. Arriveranno in momenti diversi, si comincia dal 1° febbraio e ad aprile saranno 21 titoli”, si legge nel post.

Il famoso studio di cui fa parte anche l’altrettanto noto Hayao Miyazaki, ha dato luce a 21 opere, tutte presto su Netflix. Si parte il primo febbraio, per poi arrivare ad aprile con tutto il catalogo completo.