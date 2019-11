Stuprarono londinese nel pub: condannati due studenti italiani

Molti ricorderanno la vicenda dei due studenti connazionali i quali, nel corso di un soggiorno a Londra, non solo abusarono con inaudita violenza di una giovane all’interno di un pub, ma dopo si filmarono entusiasti ‘dell’impresa’ dandosi addirittura il ‘cinque’.

Poi rintracciati e denunciati, ed infine fermati, dopo un anno di due sono finalmente giunti a processo. Ricordiamo che quella drammatica sera del 26 febbraio del 2017, ‘raccolta’ da un’amica nella toilette del ‘Toy Room’ di Argyll Street, la 23enne londinese venne portata in ospedale dove, a causa delle gravi lesioni riportate finì in sala operatoria.

Ed oggi finalmente l’epilogo per il 25enne Ferdinando e Lorenzo (26 anni), entrambi condannati a sette anni e mezzo di carcere. Inutilmente, ed anche un po’ vilmente, i due studenti hanno cercato di ‘addolcire’ la pillola asserendo che la ragazza era ubriaca e comunque consenziente…

