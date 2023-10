Stupro Palermo, 19enne in aula per l’incidente probatorio: presenti anche indagati

(Adnkronos) – Incidente probatorio oggi, 3 ottobre 2023, al Palazzo di giustizia di Palermo per la ragazza di 19 anni che ha denunciato sette giovani palermitani per averla stuprata in massa, lo scorso 7 luglio, al Foro Italico. E’ stata la gip Clelia Maltese ad accogliere la richiesta avanzata dalla Procura di incidente probatorio a cui parteciperanno anche gli indagati. La giovane che ha denunciato la violenza si trova in un’aula ‘blindata’ e presidiata dai carabinieri che impediscono l’accesso. Per l’inizio dell’udienza si attendono ancora alcuni indagati.

La ragazza non dovrebbe entrare in contatto con i sei ragazzi. O si userà un separé oppure alcuni dei giovani saranno collegati in videoconferenza dalle carceri presso cui sono detenuti. La giovane la scorsa estate ha lasciato la città per trasferirsi in una comunità protetta al Nord. E’ già tornata a Palermo, come ha documentato la stessa nelle dirette social, su TikTok e Instagram.

Ieri la ragazza si è rivista, come documentato sui social, con il fidanzato a cui si era rivolta dopo lo stupro. Sarebbe stato proprio lui, ad agosto, a schiaffeggiarla per strada. Ma lei, a chi le chiedeva perché fosse tornata con il ragazzo, ha risposto su Instragram: “Nessuno può giudicare quello che succede in una coppia, fatevi i fatti vostri”.

Non si sa ancora chi sarà presente in aula fra Angelo Flores, Elio Arnao, Christian Maronia, Samuele La Grassa, Gabriele Di Trapani, Cristina Barone. Viene, invece, giudicato dal Tribunale dei minori Riccardo Parrinello che nel frattempo ha compiuto 18 anni, pochi giorni dopo la presunta violenza sessuale. I giovani si sono sempre difesi. “È successo che abbiamo fatto. Cioè l’hanno fatto, l’hanno fatto i ragazzi”, disse davanti al giudice Angelo Flores, 22 anni, uno dei sette ragazzi indagati per lo stupro di gruppo avvenuto al Foro Italico di Palermo. “Ero lì. Non stavo facendo assolutamente niente perché sinceramente ero sconvolto. Sette ragazzi sopra una ragazza sinceramente poteva essere anche mia sorella”, disse. Flores diceva che fosse stata la vittima a proporre di bere alcolici. “Eravamo lì, alla Vucciria, che stavamo ballando tranquilli – raccontò al magistrato – Già la conoscevo e praticamente lei si avvicina dicendo ‘che fai, ci mettiamo a bere?’ Beviamo un cocktail, due cicchetti”.

“Quella sera è stata una cosa sbagliata – aveva detto il giovane – Io non ho partecipato, gli altri partecipavano”. E aggiunse: “Eravamo cento cani sopra una gatta”. E ancora: “La carne è carne”.