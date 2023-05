Subiaco – L’appello del Meetup Sublacense e Valle dell’Aniene Amici di Beppe Grillo, sull’Ospedale A. Angelucci, Asl/Rm5

Dal Meetup Sublacense e Valle dell’Aniene Amici di Beppe Grillo, associazione molto attiva sul terriotiro, abbiamo ricevuto un comunicato che pubblichiamo:

“Cittadini il Meetup Sublacense e Valle dell’Aniene Amici di Beppe Grillo in riferimento all’oggetto , vuole informarvi su come procede la strada per arrivare per approvare in Regione Lazio , la Legge sugli ospedali montani .

Iniziamo con l’informarvi che in Consiglio Regione Lazio , giace una proposta di Legge l’unica, fatta e per mano del Gruppo Consiliare del M5S e cioè la n° 266 dell’anno 2020.

La stessa, per poterla realizzare all’epoca, nel bilancio della Regione Lazio fu approvato un Odg per il potenziamento degli ospedali montani, ed approvato dai gruppi di maggioranza e minoranza che va dal PD, M5S ecc. ecc. e nella minoranza anche da Fratelli d’Italia ecc. ecc. Tutto questo non porto’ a nulla di concreto, per l’approbazione della Legge 266 , ci fu un tradimento politico e non se ne fece nulla.

Oggi con maggioranza diversa in Regione Lazio – scrivono gli attivisti sublacensi – il nuovo Presidente della Giunta Regionale, in visita a Subiaco (Rm), presso l’ospedale A. Angelucci, ha fatto delle dichiarazioni pubbliche dove ha dato la volontà’ di poter approvare la Legge sugli ospedali montani, sempre che sarà data a lui, la possibilista’ di farlo. Questa dichiarazione “ la possibilista’ di farlo “, ci ha molto preoccupati e di fatti abbiamo denunciato politicamente il fatto , rimarcando che la maggioranza in Regione Lazio trainata da Fratelli d’Italia a questo punto ha messo in discussione la stessa Legge?

Quando un Presidente che ha pieni poteri dice quelle cose, noi pensiamo di si. A conferma di tutto ciò , ieri sera 10 Maggio 2023 nella trasmissione condotta da Bruno Vespa, il Ministro della Salute, dell’attuale Governo in carica, interrogato di come sarà la nuova sanità’ in Italia, ci racconta : che sarà’ data applicazione quanto fatto dal vecchio Governo e gestito dall’allora ministro PD, realizzata con progetti attraverso il Pnrr missione 6, creando ospedali di comunità’ e case di comunista’ .

Questo potenzierà’ ha detto del Ministro della salute , la sanità . Pertanto , quando noi gridavamo , di adoperarsi attraverso la Legge sugli ospedali montani e che certi ambienti politici oggi maggioranza, ci prendevano in giro assieme al PD, andandoci contro con i fatti e a parole prendendo in giro e che invece, era l’unica soluzione per avere giustamente un ospedale vero sul nostro territorio e di giustizia sociale , pere evitare tante complicazioni.

La nostra deduzione dopo questi fatti, e’ diventata certezza – si legge ancora nella nota – che una certa sinistra, destra e alcuni partiti di centro, sono d’accordo in maniera trasversale da anni , di come si doveva ristrutturare la sanità’, non solo nel Lazio , ma anche in tutta Italia e in base a tutto ciò, e’ stato frutto anche di accordi economici finanziari che in qualche modo avvantaggia anche la sanità’ privata ( di fatti sta già’ succedendo ); a dimostrazione, ultimo mandato Zingaretti , il suo vice approva in prossimità’ elettorale provvedimenti a favore di un imprenditore nel campo della satina’ privata, ma parlamentare della Lega e oggi l’attuale Presidente della Regione, sta approvando altri provvedimenti a favore della sanità’ privata e a favore sempre dello stesso Parlamentare Laziale. Immaginate da soli !

Quindi, tutti coloro della maggioranza oggi al Comune di Subiaco e a questo punto anche la minoranza che tace su tutto, che ci hanno raccontato? Visto che, ci pensavano loro a fare approvare la Legge sugli ospedali montani, ridandoci un vero ospedale ! Gli domandiamo: come la mettiamo ? …. Ci hanno preso per i fondelli, tradendo tutti i Cittadini della X° Comunità’ Montana. Dove sta il valore aggiunto del Ministro ? Il Popolo confida molto in Lui e invece in base a quanto viene dichiarato dal Governo e Regione, non e’ come ce la hanno imbastita in campagna elettorale. Quanto vorremmo essere smentiti con i fatti. Ma sia ben chiaro – conclude quindi il comunicato – non approvando una Legge sugli ospedali montani , tanto per mettere una targa, come fece qualche politico dello stesso ambiente, qualche anno a dietro e regalandoci lo stesso sconcio di ospedale che abbiamo ora. Cittadini facciamo sentire la nostra VOCE”.

