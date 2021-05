Subito, il 64% degli italiani ha scelto di regalare oggetti usati

La voglia di decluttering e di liberarsi del superfluo ci ha accompagnati in quest’ultimo anno, portando a riconsiderare il valore delle cose che abbiamo in casa. Comprare o vendere oggetti usati è sempre più una buona pratica, attuata dal 54% degli italiani (+5% rispetto al 2019), e ciò che non si vende si può regalare, liberandosi di qualcosa che può essere utile ad altri.

Secondo i dati dell’Osservatorio Second Hand Economy 2020 di Bva Doxa per Subito, il 64% degli italiani ha donato oggetti usati e lo ha fatto per il puro piacere di donare, per dare una seconda occasione alle cose e fare felice qualcun altro in maniera altruistica, senza guadagnare denaro ma spazio, tempo e soddisfazione.

Se aggiungiamo il baratto, la percentuale sale al 71%: donando oggetti se ne possono infatti avere in cambio altri, in un’ottica di vera e propria lotta allo spreco e di circolarità che va oltre il guadagno.

Andando a vedere la demografica di chi dona o regala oggetti usati, si scopre che sono soprattutto le donne a farlo (70%). Tra le fasce d’età più propense si trovano i Baby Boomer tra i 55 e 64 anni (70%) e i ragazzi della Generazione Z (69%), tra i 18 e 24 anni; seguono subito dopo i Millennial (66%).

Inoltre, sono soprattutto le famiglie con bambini (75%) a regalare o donare più spesso oggetti e vestiti. Così i mobili della cameretta e i vestiti che ormai vanno stretti possono trovare dei nuovi piccoli proprietari.

Questo esempio di economia circolare cresce in linea con l’emergere di valori di sostenibilità e del riuso, favorita anche dalle tecnologie digitali. In questo contesto, Subito, la piattaforma per vendere e comprare in modo sostenibile, con oltre 13 milioni di utenti unici mensili, ha deciso di rendere ancora più semplice per i propri utenti regalare o ricevere qualcosa in regalo. Da maggio è infatti possibile selezionare l’opzione ‘In regalo’ in fase di inserimento annuncio, per rendere immediatamente riconoscibile ciò che si vuole donare. Arredamento e Tutto per Bambini sono le due categorie che ad oggi ospitano la maggior parte degli oltre 14.000 annunci di articoli in regalo su Subito.