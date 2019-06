Subsonica, Samuel operato al cuore: pronto a cantare!

Per i numerosi fan della band è stata una ‘sorpresa’ amara. Ma è stato lui stesso a tranquillizzare tutti, minimizzando addirittura la cosa e promettendo a breve il ritorno al fianco dei suoi amici-colleghi.

“E’ andato tutto bene quindi non allarmatevi inutilmente. I medici, che sono stati stupendi , mi hanno detto di non agitarmi troppo in questi mesi estivi (ingenui)”.

Dalla sua pagina Facebook, Samuel, voce e frontman dei Subsonica ha così annunciato di aver subito un intervento al cuore.

Sottolineando di avere ora “un microchip emozionale al cuore”, il musicista torinese ha aggiunto: “E’ andato tutto bene quindi non allarmatevi inutilmente. In effetti non ve l’ho detto proprio per non farvi preoccupare. Io mi sono cagato sotto, comunque. Hehehe”.

Ma si sa, chi suona non può stare lontano dal palco più di tanto, e Samuel pare già ‘scalpitare‘ in vista dell’annunciato tour: “Le prove sono andate bene e mi sento in forma, ma dovrò chiedervi un po’ di fiato e di energia in prestito. Giuro che ve li renderò con gli interessi”. Quindi, la ‘chiusa’ che lascia presagire il meglio: “Sarà un’estate fantastica! Il microchip emozionale al cuore ora ce l’ho, il prossimo passo è un tatuaggio sul polmone…”

Max