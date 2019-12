Suburra stagione 3, svelata la data d’uscita: disponibile dal 2020 su Netflix

Suburra sta tornando, l’annuncio è arrivato. Netflix ha reso noto il trailer e la finestra d’uscita della terza stagione della serie crime tutta italiana incentrata sulla malavita romana, divisa in famiglie. Alla fine ci sarà un solo Re, come declama il trailer della nota piattaforma streaming. L’uscita è prevista per il 2020, quindi ci sarà da aspettare ancora un po’.

Da Spadino ad Aureliano, passando per Samurai: Roma è ancora divisa e gli equilibri del potere malavitoso sono incerti sulla Capitale, da sempre refrattaria all’idea di avere padroni. La terza stagione di Suburra indagherà ancora più a fondo le dinamiche della malavita romana, con le più potenti famiglie pronte a contendersi il potere.

Suburra 3, trama e trailer

La seconda stagione di Suburra si è conclusa con il suicidio di Lele, entrato nel mondo della malavita dalla porta principale quasi per caso e uscito con una pistola puntata alla tempia. Troppo pesante il peso delle nefandezze compiute dal giovane, costretto a scavare nel buio dell’animo umano per proteggere il padre poliziotto, minacciato dal boss più pericoloso in circolazione.

Senza Lele, ma con Manfredi redivivo. Il capo della famiglia deli Anacleti si sveglierà da lungo coma e cercherà di riavere giustizia. Lo farà attraverso il sangue. Cospirazioni, omicidi, giochi di potere. La terza stagione di Suburra si preannuncia come al solito ricca di sorprese e colpi di scena.