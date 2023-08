Suicidi nella Polizia – Li.Si.Po. e Pnfd: “Qualcosa si sta muovendo ma molto ancora c’è da fare”

Negli ultimi tempi abbiamo dato grande risalto al preoccupante fenomeno – per altro in continua crescita – dei suicidi all’interno del corpo della Polizia di Stato.

Numeri impressionanti che hanno toccato il Paese in diverse aree geografiche, e che hanno da subito allarmato alcune della principali sigle sindacali del settore, che più volte si sono rivolte al Viminale chiedendo immediate soluzioni, per quello che sia il Li.Si.Po. che il il Pnfd, hanno definito come un ‘virus suicida’.

Suicidi nella polizia di stato: Li.Si.po. e Pnfd: “E’ stato evidenziato l’opportunità di indire un concorso per psicologi nella Polizia di Stato da assegnare a ogni Questura”

Oggi, come spiega attraverso un comunicato diffuso dall’addetto stampa del Li.Si.Po., Antonio Curdi, “Si è tenuto presso il Ministero dell’interno, una riunione riguardante la delicata problematica dei suicidi nella Polizia di Stato, indetta dal Capo della Polizia Vittorio Pisani con il Prefetto Bracco, alcuni dirigenti del Dipartimento, rappresentanti sindacali e tutti i Questori d’Italia, tutti i dirigenti dei compartimenti Polfer Stradale, delle specialità, e tutti i dirigenti delle Scuole, Reparti mobili, Zone di Frontiera e tutti i dirigenti di uffici che potevano essere interessati a livello dirigenziale sul fenomeno suicidario nella Polizia di Stato. Nel corso dei lavori è stato evidenziato l’opportunità di indire un concorso per psicologi nella Polizia di Stato da assegnare a ogni questura laddove non presenti, con il fine di riuscire a intercettare eventuali situazioni di disagio del personale che possono portare il poliziotto a gesti di estrema conseguenza”.

Suicidi nella polizia di stato: Li.Si.po. e Pnfd: “A seguito della riunione indetta e tenuta dal Capo della Polizia, qualcosa si sta muovendo forse grazie anche alle nostre battaglie”

Dunque, si legge ancora nella nota stampa, “A tal riguardo i Segretari Nazionali del LI.SI.PO. e del PNFD Antonio de Lieto e Franco Picardi sulla delicata problematica che ha causato diversi suicidi tra gli appartenenti della Polizia di Stato, più volte hanno sollecitato l’intervento del ministro dell’Interno ed i restanti vertici del Ministero dell’Interno anche a mezzo lettere aperte. Le strategie fin qui adottate – hanno concluso i segretari de Lieto e Picardi – non hanno sortito l’effetto sperato, ed a tal proposito Il LI.SI.PO. / PNFD hanno sempre chiesto ai vertici del Ministero dell’Interno un pool di psicologi a stretto contatto con gli operatori di Polizia, in modo tale da intervenire per tempo su qualsiasi situazione sospetta, che l’appartenente alla Polizia di Stato stia vivendo, assicurando allo stesso modo il necessario supporto al fine di evitare il verificarsi di qualsiasi atto drammatico. A seguito della riunione indetta e tenuta dal Capo della Polizia, qualcosa si sta muovendo forse grazie anche alle battaglie del LI.SI.PO. /PNFD il sindacato che non ha “padroni”, ma molto ancora c’è da fare ….”

