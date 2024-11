Sul palco il Grande Gatsby e l’inquisizione di Secondo Luca e Marco

CIVITAVECCHIA – L’amore impossibile del “Grande Gatsby” e la moderna inquisizione di “Secondo Luca e Marco”. Un altro weekend lungo di qualità al Nuovo Sala Gassman, da non perdere per gli amanti del teatro. Si comincia stasera e domani, sempre con inizio alle 21, con “Il Grande Gatsby”, tratto dal celeberrimo romando di Francis Scott Fitzgerald, con adattamento e regia di Simone Luciani sul palco nei panni di Nick. «Il Grande Gatsby – spiega lo stesso Luciani – è una meravigliosa parabola su come l’amore può creare e distruggere. Gatsby costruisce una fortuna per la sua Daisy e sempre da Daisy viene distrutto. Quella di Fitzgerald è una storia d’amore e morte, sullo sfondo carnevalesco, fatuo e chiassoso dell’America del 1922, di cui poi Daisy e suo marito Tom sono incarnazione. E il narratore della vicenda, Nick, capisce fin troppo chiaramente che in una società come quella, votata al vizio e al puro divertimento, non c’è spazio per un amore grande come quello di Gatsby». Insieme a Luciani, Filippo Granati, Flavia Pennesi, Matteo Tusculano, Giacomo Costanzo, Dafne Lalli, Irene Caponi e Alessia Pasquale. Musiche dal vivo di Luciano Alberici. Sabato e domenica, sempre con inizio alle 19, l’appuntamento è invece con “Secondo Luca e Marco”, commedia scritta e diretta da Rosa A. Menduni e Roberto De Giorgi, interpretata da Fabrizio Apolloni, Massimiliano Vado e Karin Proia. Si tratta di un’indagine ecclesiastica riservata che deve far luce sul comportamento di Luca, parroco di uno sperduto paesino del Centro Italia. A condurla è Marco, suo ex compagno di studi, oggi lanciatissimo nella carriera del moderno inquisitore, deciso a portare a termine il suo mandato a qualunque costo, vincendo le ostilità del posto, le reticenze di Luca e l’opera di disturbo di Ilde, insolita figura di “perpetua” dalla personalità enigmatica. In un continuo confronto tra commedia e dramma i due preti incarnano opposte visioni della propria missione e della vita: brillante Marco, introverso Luca, si affrontano in una partita piena di misteri e sorprese mentre la verità continua a sfuggire e Ilde con la sua concreta umanità si rivela una bomba a orologeria pronta a esplodere con conseguenze imprevedibili. Il botteghino del Gassman è aperto dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 e da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Per informazioni telefonare al 328/1224154.