Sulle ali della pazzia, oggi 19 Giugno 2020 su Rai2: trama e cast

Sulla scia di una scelta strategica piuttosto intrigante che, in termini di audience, sta comunque premiando, anche oggi Rai2 decide di fare il pieno di pathos con una prima tv, in prime time per provare a contrastare le rivali della prima serata.

Oggi, infatti 19 giugno 2020 su Rai2, alle ore 21.20 arriva Sulle ali della pazzia una 1° Tv che prova a conquistare il maggior numero di telespettatori. Nell’attesa di vedere come andrà, invece sono questi i dati degli ascolti tv di ieri sera.

Sulle ali della pazzia, oggi su Rai2: di cosa parla

Si tratta di un film di Jean-Francois Rivard del 2019, con Romy Rosemont, e Kari Matchett. Il film ha per protagoniste due famiglie. La prima è composta da una giovane donna di nome Amber che sta per sposarsi e sua madre. L’altra famiglia è composta dal futuro marito Luke e sua madre.

Amber non vede l’ora che arrivi il giorno del matrimonio. La stessa felicità la sta vivendo la futura suocera che adora Amber come se fosse sua figlia. Questo scatena una gelosia che manda fuori di testa la mamma della sposa a tal punto da palesarsi come una vera e propria psicopatica.