‘Sulle carceri presto un’iniziativa Forza Italia-Radicali’: è la sintesi del pensiero di Tajani. Il 29 luglio l’annuncio con una conferenza stampa

“Abbiamo sollevato il problema delle carceri e annunceremo un’iniziativa insieme al partito dei radicali, il 29 luglio faremo una conferenza stampa”.

L’ha detto il segretario di Forza Italia e vicepremier Antonio Tajani parlando con i giornalisti al Senato, al termine di un’audizione.

Aggiornamento ore 8.12

“Con i Radicali abbiamo una collaborazione strategica e lavoreremo ad alcune iniziative insieme”, ha detto il vicepremier. “I nostri emendamenti che sono stati accolti, vanno nella direzione di un alleggerimento della popolazione carceraria specie per la popolazione anziana e per i tossicodipendenti. Lo considero un risultato importante al di là dei titoli e delle chiacchiere, perché le trattative devono portare sempre a una mediazione e per ottenere risultati bisogna sempre avere i numeri. Non si può pensare di fare una cosa se non ci sono i numeri, si può proporre. Noi abbiamo fatto una trattativa e parte dei nostri emendamenti è stata approvata”.

ora 11.45

Queste le parole del segretario di Forza Italia, Antonio Tajani in relazione alle modifiche proposte dal suo gruppo al decreto carceri, ora all’esame della Commissione Giustizia del Senato, che ieri sono state approvate.

Tajani l’ha detto uscendo da un’audizione al Senato e ha aggiunto: “Sono d’accordo con le parole di Mattarella” sulle carceri, “le stesse cose le avevo dette al congresso di Forza Italia. Bisogna intervenire ma bisogna ottenere risultati, sennò è una cosa velleitaria”.

aggiornamento ore 14.45