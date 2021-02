Super Bowl, curiosità: dove e quando vederlo

Archiviata la “battaglia” politica più dura degli ultimi decenni, nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 febbraio si terrà a Tampa, in Florida, il 55esimo (o LV) Super Bowl della National Football League. Il titolo è conteso tra i padroni di casa del Tampa Bay Buccaneers, squadra dell’immortale Tom Brady, 43 anni, al suo decimo Super Bowl, e Kansas City Chiefs del giovane Patrick Mahomes. Il Super Bowl è uno degli eventi più seguiti negli Stati Uniti, con ascolti televisivi che raggiungono i 120 milioni, ed è parte della cultura americana. Causa pandemia sarà un Super Bowl atipico. Anthony Fauci, virologo di fama mondiale, ha invitato i cittadini a godersi lo spettacolo, “ma a casa e con i famigliari più stretti”. Allo stadio saranno comunque ammessi 22mila spettatori, tra i quali circa 8mila medici e infermieri invitati dalla Lega.

Dove e quando vedere il Super Bowl

In Italia la finale inizia a mezzanotte e mezza e sarà trasmessa in diretta su Rai2 e su Dazn. Su Rai2 la telecronaca è affidata a Vezio Orazi in compagnia di Brock Olivo, ex giocatore e allenatore di football. Per Dazn Matteo Gandini, Roberto Marchesi e Roberto Gotta con la partecipazione speciale del giocatore Giorgio Tavecchio.

La favorita

Secondo gli appassionati, i Kansas City Chiefs sono i grandi favoriti. Durante la stagione regolare hanno vinto, proprio a Tampa, 27 a 24 contro i Buccaneers. Guai, però, a sottovalutare la squadra di Tom Brady (il campione punta ad alzare il trofeo per la settima volta), cresciuta vertiginosamente nel corso del campionato.

Lo spettacolo

Il Super Bowl non è un solo una finalissima. È un evento caratterizzante della storia americana, in cui il Paese si ferma letteralmente. Sono tante le star, fuori dal campo di gioco, che rendono la partita un vero e proprio spettacolo, molto diverso dalle competizioni europee. Nel pre-gara si esibirà Miley Cirus, mentre nell’Halftime Show, l’intervallo, toccherà a The Weeknd, star planetaria e cantante più ascoltato su Spotify, secondo il Time una delle persone più influenti del 2020. L’inno americano sarà cantato da Eric Church e Jazmine Sullivan. Tra le novità c’è uno spazio riservato alla poesia: la poetessa Amanda Gorman, 22 anni, nota per aver letto i suoi versi il giorno dell’insediamento di Joe Biden, salirà sul palco del Super Bowl. Non mancherà un intervento del neopresidente. In un video registrato, diffuso prima del match, Biden ringrazierà il personale medico in prima linea contro il Covid e inviterà la popolazione a vaccinarsi.

Scommesse

Sull’evento ruota anche un bel giro di soldi. Secondo diverse ricerche, circa 23 milioni di americani scommetteranno sulla squadra vincente. Il totale del denaro “investito” (o buttato) supererà i 4 miliardi di dollari.