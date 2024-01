Super Bowl Nfl, Chiefs-49ers a Las Vegas 11 febbraio

(Adnkronos) – Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers al Super Bowl, la finale dei playoff Nfl in programma l’11 febbraio a Las Vegas. I Chiefs, detentori del titolo, sono andati a vincere 17-10 in casa dei Baltimore Ravens nella finale della AFC. I campioni in carica giocheranno il quarto Super Bowl negli ultimi 5 anni e andranno a caccia del terzo trionfo. Nella finale della NFC, i San Francisco 49ers hanno battuto sul proprio campo i Detroit Lions per 34-31 al termine di una straordinaria rimonta. I californiani, sotto 24-7 all’intervallo, hanno ribaltato il match nella ripresa.