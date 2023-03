Super-g Kvitfjell, Curtoni seconda per un soffio e Goggia out

(Adnkronos) – Elena Curtoni seconda nel super-g di Coppa del Mondo di Kvitfjell, in Norvegia, ad un centesimo dall’austriaca Cornelia Huetter, che si è imposta in 1’26″83. Terza piazza per la svizzera Lara Gut-Behrami, staccata di 12 centesimi dalla Huetter e davanti alla statunitense Mikaela Shiffrin per soli 4 centesimi. Quinto posto per Federica Brignone, a 29 centesimi dalla leader. Delusione per Sofia Goggia, uscita di scena.

Con gli 80 punti conquistati oggi Curtoni veste il pettorale rosso di leader della Coppa di specialità, avendo raggiunto i 310 punti, contro i 302 di Lara Gut-Behrami e i 290 di Ragnhild Mowinckel. Ancora in gara per la Coppa anche Huetter, quarta con 289 punti e Brignone con il quinto posto a 278. Nella generale, invece, Shiffrin allunga ulteriormente e sale a 1.747 punti contro i 986 di Gut-Behrami e i 975 di Petra Vlhova. La prima azzurra è Brignone quarta con 813 punti.

“Sicuramente è un centesimo un po’ amaro – commenta Curtoni -, ma va bene così perché sono riuscita a fidarmi del mio istinto ed è così che si riesce ad essere veloci. Domani dovrò cambiare un po’ per la discesa e cercare di essere veloce anche lì. Ma il mio approccio a tutto il week-end sarà lo stesso di oggi e mi auguro anche i risultati. In questo momento del colore del pettorale non mi interessa, vedremo alla fine. Sono soddisfatta del lavoro svolto quest’anno, ma non bisogna addormentarsi. Oggi girava un po’ di vento in partenza e questo ha aiutato qualche atleta ad essere più veloce in partenza”.