Super green pass, Costa: “Da oggi inizia nuova fase per il Paese”

“E’ chiaro che da oggi”, con l’introduzione del Super green pass, inizia una nuova fase” per il nostro Paese. Csì Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ospite di SkyTg24. “Volevamo raggiungere vari obiettivi, “da un lato dare il messaggio chiaro che nel nostro Paese non saremmo tornati a chiudere”, dall’altro puntare a “un incremento sul fronte della campagna vaccinale”. “Dobbiamo registrare il dato positivo che nell’ultima settimana c’è stato un forte incremento sulla somministrazione della prima dose – ha sottolineato – Credo sia giusto dare l’opportunità alla stragrande maggioranza degli italiani di poter continuare a svolgere tutte le attività e di restringere un po’ di libertà per chi decide volontariamente di non vaccinarsi ma per permettere al paese di tornare alla normalità e sventare il pericolo di altre chiusure”.

“Sul fronte dei controlli, pensiamo al trasporto pubblico, ci può essere in una fase iniziale, qualche criticità, tutto non può essere controllato”, ha affermato. Noi “confidiamo che ancora una volta prevalga il grande senso di responsabilità dei cittadini italiani”, ha affermato Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, ospite di SkyTg24. “In realtà per la stragrande maggioranza dei cittadini non cambia nulla”, ha quindi aggiunto.