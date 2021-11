Super green pass, Fvg in zona gialla: ipotesi anticipo da lunedì

Il Friuli Venezia Giulia potrebbe anticipare già a lunedì prossimo, giorno in cui entrerà in zona gialla, il super green pass. A quanto apprende l’Adnkronos, è infatti in corso un’interlocuzione con il Governo per verificare la possibilità di rendere efficaci prima le misure che nel resto dell’Italia saranno operative dal prossimo 6 dicembre al 15 gennaio.

In Fvg nelle ultime 24 ore si sono registrati 845 contagi, con 4 morti, mentre sono 249 i pazienti ricoverati in altri reparti e 28 in terapia intensiva. “Misure più restrittive, dunque, da lunedì – fanno sapere dalla Regione all’Adnkronos – con l’obiettivo poi di allentare le maglie per i vaccinati e i guariti”.