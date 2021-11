Super green pass, mascherine e tamponi: nuove regole Francia

Mascherine obbligatorie nei luoghi pubblici e per partecipare a eventi. Terza dose di vaccino disponibile per i maggiorenni da sabato e obbligatoria dal 15 gennaio per mantenere il green pass, con somministrazione a cinque mesi dalla seconda dose. Il tampone negativo per i non vaccinati avrà valore per 24 ore.

Così la Francia si prepara ad affrontare la quinta ondata della pandemia che sarà ”più lunga e faticosa rispetto alla quarta” secondo il ministro della Salute francese Olivier Véran. ”Abbiamo ancora il destino nelle nostre mani”, ha detto il ministro, sostenendo che il vaccino contro il coronavirus ha dato un senso di eccessiva sicurezza a chi ha ricevuto entrambe le dosi e ora occorre tornare alle buone abitudini, restare ”costantemente vigili” e recuperare una maggiore responsabilità.

Sarà ”una vera impresa” distribuire milioni di dosi di vaccino anti Covid, ha detto Veran, ma è necessario. Sia perché le terapie intensive degli ospedali francesi si stanno riempiendo di persone che hanno deciso di non vaccinarsi. Sia perché dal 15 dicembre il Green pass degli over 65 non sarà più valido, se non avranno ottenuto una dose di richiamo a cinque mesi. Dal 15 gennaio, le stesse regole si applicheranno a tutti gli adulti maggiorenni, che per accedere nei luoghi pubblici, siano essi bar o ristoranti, teatri o cinema, dovranno aver effettuato la dose di richiamo.