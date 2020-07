Super Mario Bros, il videogioco più costoso di sempre: venduto all’asta per 114mila dollari

Super Mario Bros, il videogioco più costoso di sempre: venduto all’asta per...

Una copia non aperta del 1985 del videogioco Super Mario Bros è stata venduta all’asta per 114.000 dollari. La rara cartuccia per Nintendo Entertainment System è diventata il videogioco più costoso della storia quando il martello dell’asta è caduto venerdì.

Il precedente detentore del record era una copia di Super Mario Bros acquistata per circa 100.000 dollari l’anno scorso.

Venduto da Heritage Auctions con sede in Texas, il videogioco era stato acquistato da un giocatore al rilascio del leggendario gioco nel 1985. Per una ragione sconosciuta, non ha mai aperto il gioco e lo ha mantenuto integro.

Super Mario Bros, battuti tutti i record. Ecco la lista dei videgiochi più costosi di sempre

La cartuccia ha suscitato interesse globale prima dell’asta poiché utilizzava imballaggi di cartone vintage prima che i giochi fossero sigillati con un involucro di plastica.

Il gioco ha attirato 29 offerte prima di essere acquistato da un anonimo collezionista americano che ha pagato 114.000 dollari per averlo. Heritage Auctions ha dichiarato che si trattava della copia più ricercata del gioco che l’azienda avesse mai venduto.

Valarie McLeckie, direttrice dei videogiochi di Heritage Auctions, ha dichiarato: “Il gioco non è mai stato aperto ed è rimasto nelle mani della persona che lo ha acquistato. Questa è stata una rarità eccezionale per i collezionisti di videogiochi seri.”

Super Mario Bros, con i personaggi classici Mario, Luigi e il cattivo Bowser, è stato il successore del gioco arcade Mario Bros lanciato nel 1983.

È il gioco Nintendo più venduto di tutti i tempi, con oltre 40 milioni di copie vendute, ed è stato anche trasformato in serie TV e film.

Ecco la lista dei videogiochi più costosi di sempre, con la stima del loro valore:

1. “Gamma Attack” (Atari 2600): $ 20.000- $ 50.000

2. “Birthday Mania” (Atari 2600): $ 15.000- $ 35.000

3. Campionati mondiali Nintendo 1990: Gold Edition (NES): $ 15.000 – $ 21.000

4. “Incursione aerea” (Atari 2600): $ 14.000- $ 33.400

5. 1991 Nintendo Campus Challenge (NES): $ 14.000- $ 20.100

6. “Mar Rosso” (Atari 2600): $ 10.400- $ 14.000

7. “Kizuna Encounter” (Euro): ~ $ 5.400- $ 13.500

8. “Atlantis II” (Atari 2600): $ 5.000- $ 18.000

9. “Ultimate 11 / Super Sidekicks 4” (Neo Geo): $ 4.800- $ 10.000

10. “King of Fighters 2000” (Neo Geo): $ 3,540- $ 6.000

11. “Tetris” (Sega Genesis / Megadrive): $ 3.000- $ 16.000

12. “Gauntlet” (Atari 2600): $ 3.000- $ 5.000

13. “Karate” (Atari 2600, versione Ultravision): $ 2.500- $ 4.000

14. “Eli’s Ladder” (Atari 2600): $ 1,500- $ 1,700

15. Caso dell’assassino “Elemental Gearbolt” (PS1): $ 1.400- $ 1.750