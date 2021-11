Superbonus 110%, Reddito cittadinanza, pensioni: bozza Manovra 2022

Dal Superbonus 110% al Reddito di cittadinanza passando per le pensioni. La bozza della Manovra 2022 si compone di 219 articoli, contenuti in 16 capitoli. Dalle pensioni passando per il superbonus edilizio, ecco alcuni dei temi al centro del confronto all’interno della maggioranza, che dovrebbero aver trovato la formulazione adatta per essere presentati in Parlamento.



Sul fronte Superbonus 110%, resta il tetto Isee di 25.000 euro per accedere all’incentivo nel caso in cui la ristrutturazione edilizia interessi le ville, si legge nella bozza.