Superbonus: per la Serracchiani “Urge tutelare sia i condomini che gli operatori edili”

“Il Governo deve intervenire subito a tutela dei proprietari di immobili e gli operatori del comparto edile, e non deve impedire che altri soggetti si facciano carico dell’emergenza. La situazione è grave dopo che i bonus fiscali maturati con l’esecuzione della prima tranche dei lavori, pari al 30%, non hanno più trovato ricezione per le successive tranche da parte di banche e istituti di credito, che avevano sottoscritto con i condomini o i proprietari di case unifamiliari i contratti di cessione dei crediti.

Una situazione ancor più grave per l’improvvisa interruzione dell’acquisizione dei crediti fiscali da parte dalle società energetiche che sono intervenute acquisendo crediti fiscali”.

Lo chiede la capogruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani in un’interrogazione al Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti

Ricordando che “nell’acquisizione dei crediti fiscali molto spazio è stato occupato dai gestori energetici quali Eni, Enel, Hera, Bluenergy”, Serracchiani evidenzia il caso della società Enel X in Friuli Venezia Giulia “una delle poche società energetiche rimaste attive nell’acquisizione dei crediti generati dagli interventi di efficientamento energetico degli edifici, che ha chiuso l’operatività lo scorso dicembre non manifestando alcuna intenzione di riaprire”.

In ogni caso, “La decisione unanime del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia di permettere alla Regione di acquisire i crediti fiscali si scontra – aggiunge la capogruppo dem – con le notizie secondo le quali l’Esecutivo starebbe per inserire nel decreto legge sul PNRR una norma che di fatto bloccherebbe la facoltà degli enti pubblici di acquistare i crediti”.

Max