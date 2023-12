Superbonus, stop del Mef ad una nuova proroga

Il ministero dell’Economia e delle finanze ha respinto la richiesta di Forza Italia di inserire un intervento nella legge di Bilancio su una nuova proroga al Superbonus 110%. Il Mef «esclude (e smentisce) qualsiasi ipotesi di proroga».

Il capogruppo alla Camera Paolo Barelli incalza dicendo «Io ritengo che il governo debba tenere in considerazione la necessità di cittadini, condomini e aziende oneste di poter completare le opere» quasi a non volersi arrendere. La trattativa infatti è ancora in corso e si dice che ci sia l’idea di sposare l’intervento sl Superbonus per coloro i quali hanno i lavori già al 70%.

Uno stop, però, ribadito anche da Giancarlo Giorgetti. Poco prima che quest’ultimo ribadisse la sua decisione, il ministro di Fratelli d’Italia Luca Ciriani, ministro ai rapporti con il Parlamento confermava il continuo lavoro che si stava facendo sul Superbonus. «Sul Superbonus stiamo ancora discutendo perché è una misura costata 130 miliardi, una vera voragine per i conti dello Stato. È un tema su cui ci si deve muovere con molta, molta accortezza, prima di scrivere una norma e di garantire che venga approvata dal Parlamento. Quindi bisogna fare riflessioni molto accurate, perché si tratta di misure che costano un sacco di soldi».