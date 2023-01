(Adnkronos) – “La Supercoppa italiana in Arabia Saudita? Purtroppo il calcio negli ultimi tempi insegue territori e palcoscenici che assicurano maggiori introiti. Questo vale per un mondiale, Supercoppa o altri eventi”. Queste le parole del presidente della Figc Gabriele Gravina nella conferenza stampa a seguito della presentazione delle nuove maglie delle nazionali azzurre griffate adidas, in merito alla Supercoppa tra Milan e Inter in Arabia Saudita.