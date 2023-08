Supercoppa Manchester City- Siviglia oggi: orario, formazioni, come vederla in tv

(Adnkronos) – Manchester City in campo oggi, mercoledì 16 agosto, contro il Siviglia per la Supercoppa Europea. Le due squadre si affronteranno alle 21 al Georgios Karaiskakis Stadium di Pireo. Sarà visibile su in tv e in streaming solo agli abbonati di Amazon Video.

Le probabili formazioni:

Pep Guardiola potrebbe schierare: Ortega; Walker, Akanji, Gvardiol, Ake; Rodri, Kovacic; Foden, Alvarez, Grealish; Haalandy (4-2-3-1).

Per la squadra vincitrice dell’Europa League: Bounou; Navas, Gudelj, Bade, Acuna; Jordan, Fernando, Rakitic; Suso, En-Nesyri, Ocampos (4-2-3-1).