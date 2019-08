Superenalotto 19 agosto 2019: estrazione di oggi in diretta, i numeri vincenti

Lunedì 19 agosto 2019 estrazione speciale del Superenalotto per recuperare la pausa di Ferragosto. Questa sera, alle ore 20, la diretta con i numeri vincenti del Superenalotto di oggi. Dopo il concorso di sabato 17 che non ha visto nessun 6 né 5+, per l’estrazione di oggi, il concorso n. 99 di lunedì 19/08/2019 il jackpot in palio è pari a 51.400.000 euro.

Per quanto riguarda l’estrazione del Lotto, invece, occorrerà attendere martedì 20 agosto. L’estrazione di oggi è stata fissata in via del tutto eccezionale nella giornata di lunedì per recuperare la giornata del 15 agosto, da domani tutto tornerà alla normalità: le prossime estrazioni di Lotto e Superenalotto sono fissate per martedì 20, giovedì 21 e sabato 24.

Superenalotto 19 agosto 2019

L’estrazione del Superenalotto di oggi, lunedì 19 agosto 2019, si svolgerà alle ore 20. Su Italia Sera si potrà seguire in tempo reale l’estrazione dei 6 numeri vincenti che formano la sestina del Superenalotto, il numero Jolly ed il SuperStar.

