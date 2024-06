SuperEnalotto e giochi: arriva la nuova app Sisal per un divertimento senza limiti!

È con grande entusiasmo che l’operatore nazionale di gioco Sisal ha annunciato il lancio della sua app SuperEnalotto e giochi, una nuova applicazione mobile che da oggi permetterà agli utenti di giocare al SuperEnalotto e a tutte le altre lotterie direttamente dal loro dispositivo cellulare o tablet, oltre ad offrire un’ampia gamma di giochi aggiuntivi.

Disponibile sia per iOS che per Android, la nuova app SuperEnalotto e giochi non solo integra ma migliora l’attività di gioco in ricevitoria, offrendo un’esperienza veramente omnicanale ai proprio consumatori. Con questa app, è possibile giocare non solo al SuperEnalotto, ma anche al 10 e Lotto, ai Gratta e Vinci, e a molti altri giochi come scommesse sportive e virtuali, Bingo, giochi di carte, casinò e slot. E tutto questo è reso accessibile a tutti in maniera semplice, comoda e vantaggiosa.

Un’altra caratteristica innovativa dell’app è la possibilità di verificare facilmente le proprie giocate, consultare i numeri vincenti e rimanere sempre aggiornati sulle iniziative speciali. Inoltre, la gestione del proprio conto gioco diventa estremamente semplice grazie a un’unica applicazione, che permette di giocare in qualsiasi momento e ovunque ci si trovi.

La sicurezza è un aspetto fondamentale per Sisal, e la nuova app non fa eccezione su questo punto. Gli utenti possono accedere all’app utilizzando le tecnologie più avanzate di riconoscimento, come Touch ID, Face ID e FingerPrint, garantendo la massima sicurezza per i propri dati personali e un’esperienza di gioco responsabile.

Con il lancio di questa app, Sisal ribadisce la sua leadership nell’innovazione e digitalizzazione, oltre a confermare il suo impegno verso una strategia sempre più omnicanale. Una delle funzioni più utili della nuova app, infatti, è il “Verifica schedine”, che consente di controllare le ricevute di gioco rilasciate e scoprire immediatamente se hai vinto.

Per scaricare l’app SuperEnalotto e giochi, basta cliccare il link diretto disponibile sul sito Sisal.it o accedere allo store iOS. L’app è completamente gratuita, ma per giocare è necessario essere titolari di un conto gioco Sisal e avere almeno 18 anni.