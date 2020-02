Superenalotto e Lotto: ecco i numeri ritardatari. Estrazione del 15 febbraio 2020

Siamo già pronti e proiettati alle prossime estrazioni Lotto e Supernalotto. La nostra prossima giocata potrebbe essere quella vincente, magari se effettuata considerando dallo storico delle estrazioni quali sono i numeri ritardatari per Lotto e Superenalotto.

Iniziando dal Superenalotto, vediamo gino all’ultima estrazione la top ten dei numeri in ritardo.

SuperEnalotto: classifica dei numeri ritardatari. Ecco quali numeri giocare il giorno 15 febbraio 2020

In testa c’è il 27 che non si vede da 82 turni. In seconda piazza troviamo il numero 18 che non esce da 48 volte.

Si prosegue col 13 da 47 turni e il 41 che non si vede da 45 turni; dopo il 73 da 40 estrazioni e il 31 da 38 uscite.

In fondo troviamo il 19 (37 ritardi) il 12 a 35 e il 76 a 34. Ultimo in classifica il 7 con 33 estrazioni invano.

Vediamo la sintesi dei numeri più ritardatari del Superenalotto:

27 82 18 48 13 47 41 45 73 40 31 38 19 37 12 35 76 34 7 33

Estrazioni Lotto, i numeri ritardatari al giorno 15 febbraio 2020 per tutte le ruote

Passando invece al Lotto, dopo l’estrazione dell’13 febbraio 2020 vediamo come è stata aggioranta la classifica dei numeri più ritardatari.

Palermo è ormai tormentone da 168 assenze. Secondo posto alla ruota di Bari che aspetta il 7 da 134 turni e poi Genova con il 38 (122 turni).

Cagliari col 59 arriva a 95 ritardi, mentre salgono a 93 Bari con il 45 e Genova con l’83.

Si procede con Torino che aspetta il 4 da 91 volte, poi Venezia a 85 con il 70. Infine Firenze con l’85 da 79 turni e la ruota Nazionale con il 39 (77).

Vediamo la classifica dei 10 numeri più ritardatari: