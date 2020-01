Superenalotto e Lotto: ecco i numeri ritardatari. Estrazione del 18 gennaio 2020

Parte il count down per le nuove estrazioni di Lotto e Supernalotto. Aspettando che vengano sorteggiati i nuovi numeri vincenti vediamo se è possibile trarre indicazioni mettendo insieme probabilità e incidenza del ritardo per i numeri dall’1 al 90. Anche in questo caso possiamo controllare i numeri ritardatari di Superenalotto e Lotto.

Iniziando dal primo, fino all’ultima estrazione del Superenalotto i numeri ritardatari sono questi.

SuperEnalotto: classifica dei numeri ritardatari. Ecco quali numeri giocare il giorno 18 gennaio 2020

Al primo posto conferma del 69 con 75 ritardi, seguito dal 27 che non esce da 70 giochi. Al terzo posto il 24 mancante da 63 turni, si continua con il numero 84 ritardatario da 46 turni, il 46 da 45 giochi e il 20 che non viene sorteggiato da 44 volte.

In bassa classifica troviamo il 70 da 43 giochi e il 75 da 38 estrazioni. C’è poi il 18 che manca da 36 voltee il 13 da 35.

Riepiloghiamo i 10 numeri più ritardatari del Superenalotto a ora:

69 75 27 70 24 63 84 46 46 45 20 44 70 43 75 38 18 36 13 35

Estrazioni Lotto, i numeri ritardatari al giorno 18 gennaio 2020 per tutte le ruote

Per quanto riguarda le estrazioni del Lotto, la prossima tornata del 18 gennaio 2020 potrebbe riservare qualche uscita di numeri ritardatari. In base all’ultima estrazione, ecco quali numeri in ritardo si possono giocare.

Palermo è sempre prima in classifica, forte delle sue 156 assenze con il 22. Seconda la ruota di Bari che aspetta il 7 da 122 turni e in terza piazza Genova con il 38 (110 assenze).

Il podio stacca fortemente gli altri numeri: Genova con il 45 e Cagliari con il 59, sono sempre a 83 ritardi. Segue un altra coppia, Bari con il 45 e Genova con l’83 a quota 81. Si conclude la top ten con Torino che cerca il 4 da 79 turni, Napoli che aspetta il il 16 da 78 estrazioni, e di nuovo Torino con il 15 a quota 77.

Ecco il riepilogo dei 10 numeri più ritardatari: