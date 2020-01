Superenalotto e Lotto: i numeri ritardatari. Estrazione del 30 gennaio 2020

Siamo pronti a organizzarci per la prossima estrazione di Lotto e Supernalotto. Come sempre, con un occhio alle ultime estrazioni andiamo a cercare la chiave per la prossima giocata, aggiornando le classifiche di numeri ritardatari al Superenalotto e al Lotto.

Partiamo con il Superenalotto, valutando il tutto fino all’estrazione del 28 gennaio: ecco i numeri ritardatari.

SuperEnalotto: classifica dei numeri ritardatari. Ecco quali numeri giocare il giorno 30 gennaio 2020

Al primo posto rimane il 27 che non esce da 75 turni. Secondo posto per il 24 mancante da 68 turni, mentre in terza posizione troviamo il numero 84 in ritardo da 51 estrazioni.

In classifica troviamo il 18 che non esce da 41 volte e il 13 da 40 turni. Si prosegue con il 41 che manca da 38 turni, il 49 da 35 e il 73 da 33 estrazioni.

Chiudono la classifica il 31 (31 ritardi) e il 19 (30 estrazioni).

Il riassunto dei numeri più ritardatari del Superenalotto:

27 75 24 68 84 51 18 41 13 40 41 38 49 35 73 33 31 31 19 30

Estrazioni Lotto, i numeri ritardatari al giorno 30 gennaio 2020 per tutte le ruote

Passando al Lotto, mentre aspettiamo l’estrazione del 30 gennaio 2020 possiamo andare a vedere quali sono i numeri ritardatari fino all’ultima estrazione.

Palermo è ancora prima con 161 estrazioni. Secondo posto per Bari che aspetta il 7 da 127 giochi e terza sempre Genova con il 38 (115 turni).

Non varia nient’altro in classifica: c’è ancora Genova col 45 e Cagliari col 59, la coppia a 88 ritardi. Dopo l’altro tandem, Bari con il 45 e Genova con l’83 che salgono a 86.

Si prosegue con il tris di numeri: Torino con il 4 da 84 assenze, Napoli che cerca il 16 da 83 giochi, e poi Venezia a 78 con il 70.

Riassumendo ecco i 10 numeri più ritardatari: