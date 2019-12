Superenalotto e Lotto, tutti i numeri ritardatari dei due giochi: prossima estrazione 16 dicembre 2019

Sta per arrivare un nuovo turno di Lotto e Supernalotto. Tanti sono gli appassionati, i giocatori e gli speranzosi che attendono di vedere i ‘loro numeri’ estratti per poter festeggiare le tanto agognate vittorie. Andiamo a vedere cosa succede per entrambi i giochi e quali sono i numeri in ritardo sia per Superenalotto che Lotto. Partiamo dal primo.

In attesa dell’estrazione del Superenalotto, ecco la top ten dei numeri che da più tempo non vengono estratti. In questa classifica i dieci numeri più ritardatari del Superenalotto fino all’estrazione del 14 dicembre 2019.

Super Enalotto: classifica dei numeri ritardatari. Ecco quali numeri giocare il 17 dicembre 2019

In testa c’è il numero 85 che non esce da 74 estrazioni. Si continua con il 3 assente da 66 turni e in classifica troviamo poi il 69 da 61 turni mancanti all’appello.

In seguito troviamo il 27 mancanti da 56 giocate. In coda abbiamo il 6 assente da 55 turni e il 24 che manca da 49 turni. Si prosegue col 34 che manca da 43 turni, poi con il 62 assente da 40 turni e il 62 da 40 giocate.

Infine, mancano il 36 da 36 giochi e il numero 84 da 32 turni.

Ecco di seguito la tabella riassuntiva dei 10 numeri più ritardatari del Superenalotto a oggi:

85 74 3 66 69 61 27 56 6 55 24 49 34 43 62 40 36 36 84 32

Estrazioni lotto, i numeri ritardatari al giorno 16 dicembre per tutte le ruote

Quanto invece al Lotto, qual è l’attuale situazione? Quali sono i numeri ritardatari su cui prestare maggiore attenzione? Mentre aspettiamo le estrazioni del Lotto del 17 dicembre 2019, diamo uno sguardo ai numeri più ritardatari per ogni ruota, aggiornati all’ultima estrazione.

Sulla ruota di Palermo c’è il primo posto con il 22 mancante da 142 turni. Al secondo posto Milano, che aspetta il numero 8 da 138 turni, poi Venezia con il 12 assente da 117 estrazioni.

Si prosegue in classifica con la ruota di Bari che aspetta il 7 da 108 turni, poi Firenze con il 40 atteso da 99 estrazioni, e con Genova da cui manca il 38 da 96 turni.

In classifica poi troviamo la ruota Nazionale che attende l’81 da 83 turni, Palermo con il 25 atteso da 77 uscite, e Genova che aspetta il 26 da 76 estrazioni. Chiude la classifica Firenze con il 51, mancante da 76 turni.

Ecco il riepilogo dei 10 numeri più ritardatari: