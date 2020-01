Superenalotto e Lotto: tutti i numeri ritardatari. Estrazione del 21 gennaio 2020

Inizia la nuova settimana e si attendono le nuove estrazioni di Lotto e Supernalotto. In attesa dei sorteggi dei numeri vincenti cerchiamo qualche indicazione in base ai ritardi accumulati dai vari numeri, in certi casi molto abbondanti. Andiamo quindi a valutare se sia il caso di giocare qualche numero ritardatario al Superenalotto e al Lotto.

Per il primo caso, in base all’ultima estrazione del Superenalotto, ecco i numeri ritardatari.

SuperEnalotto: classifica dei numeri ritardatari. Ecco quali numeri giocare il giorno 21 gennaio 2020

Al primo posto conferma del 69 con 76 estrazioni, seguito dal 27 che non esce da 71 turni. Al terzo posto il 24 mancante da 64 turni, si continua con il numero 84 ritardatario da 47 turni, il 46 da 46 giochi e il 20 che non viene sorteggiato ormai da 45 volte.

In bassa classifica troviamo il 70 assente da 44 turnie il 75 da 39 giovhi. C’è poi il 18 che manca da 37 estrazioni e il 13 da 36.

In sintesi i 10 numeri più ritardatari del Superenalotto a ora:

69 76 27 71 24 64 84 47 46 46 20 45 70 44 75 39 18 37 13 36

Estrazioni Lotto, i numeri ritardatari al giorno 21 gennaio 2020 per tutte le ruote

Passando invece all Lotto, anche qui si aspetta l’estrazione del 21 gennaio 2020 per indovinare un terno o una quaterna vincente. Guardando l’ultima estrazione del Lotto, i numeri in ritardo sono i seguenti.

Palermo è ancora in testa con 157 estrazioni a vuoto per il 22. Seconda la ruota di Bari che attende il 7 da 123 turni e terza Genova con il 38 (111 assenze).

Il podio non è minacciato dal resto della classifica: Genova con il 45 e Cagliari con il 59, sono sempre a 84 ritardi. Segue un altra coppia, Bari con il 45 e Genova con l’83 a quota 82. Mancano poi Torino con il 4 da 80 turni, Napoli che aspetta il il 16 da 79 giochi, e di nuovo Torino con il 15 a quota 78.

Riassumendo ecco i 10 numeri più ritardatari: