Superenalotto e Lotto: tutti i numeri ritardatari. Estrazione del 6 febbraio 2020

Riapriamo la discussione in merito ai giohchi di Lotto e Supernalotto. Per programmare al meglio le giocate in vista delle prossime estrazioni andiamo ad aggiornare le classifiche di Superenalotto e al Lotto in merito ai numeri in ritardo da più tempo.

Partendo dal Superenalotto, fino ai numeri estratti del 6 febbraio, ecco la classifica dei numeri ritardatari.

SuperEnalotto: classifica dei numeri ritardatari. Ecco quali numeri giocare il giorno 8 febbraio 2020

In prima posizione c’è il 27 che non si vede da 79 giochi. In seconda il 24 mancante da 72 turni, ben staccato poi il numero 18 che manca da 45 estrazioni.

Si procede poi col 13 da 44 turni e il 41 che manca da 42 turni; in seguito il 73 da 37 uscite.

In fondo troviamo il 31 (35 estrazioni), il 19 (34) e la coppia a 32 assenze, il 12 e il 61.

Questo il riassunto dei numeri più ritardatari del Superenalotto:

27 79 24 72 18 45 13 44 41 42 73 37 31 35 19 34 12 32 61 32

Estrazioni Lotto, i numeri ritardatari al giorno 8 febbraio 2020 per tutte le ruote

Aspettando invece il ritorno del Lotto, con l’estrazione dell’8 febbraio 2020 andiamo a vedere quali sono i numeri ritardatari fino all’ ultima estrazione.

Palermo è irremovibile a 165 ritardi. Seconda ruota quella di Bari che aspetta il 7 da 131 turni e terzo posto per Genova con il 38 (119 turni).

Rimangono poi le solite coppie: Genova col 45 e Cagliari col 59, a 92 assenze, mentre Bari con il 45 e Genova con l’83 salgono a 90.

Si continua con il tris di coda: Torino con il 4 da 88 mancanze, Napoli che aspetta il 16 da 87 turni, e Venezia che resta a 82 con il 70.

Ecco la classifica dei 10 numeri più ritardatari: